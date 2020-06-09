18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18 yaş altı sokağa çıkma izni günleri ve saatleri…

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili birçok normalleşme adımı hayata geçirilmiş durumda. Uzun süredir kapalı olan kafeler ve restoranlar açıldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları iptal edildi. Bazı büyükşehirlerde uygulanan seyahat yasağı da kaldırıldı. Ancak, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması hala yasak. Bu vatandaşlar, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İZİN GÜNLERİ

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.