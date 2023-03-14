18 yaşından küçükler seçim broşürü dağıtamayacak

Diyarbakır’da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında, 14 Mayıs seçimleri öncesi bölge güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda vali, emniyet müdürü ve asker katıldı.

Seçim kampanyalarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili konuşan Ersoy, şunları söyledi:

– Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir.

– Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği ikinci kısım oy verme, seçim günü güvenliği ve üçüncü kısım ise seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir.

ÜÇÜNCÜ GÖZ KULLANACAĞIZ

– Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanacağız. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturacağız. Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş gibi şeylerin dağıtmasına izin vermeyeceğiz.

– Bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı koruma adına uygulamayı böyle yapmamız gerekiyor diye konuştu.

– Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır. (DHA)