“18 Yılın hesabını vereceksiniz biz bekleyebiliriz” – 18 Dakika (29 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Elazığ Depremi ile yeniden gündeme gelen Deprem vergileri’ni mercek altına aldı. Erdoğan’ın deprem vergileri ile ilgili açıklamasının eleştirildiği 18 Dakika’da, demokrasilerde, siyasetçilerin halka hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Tele1'e destek olmak için:

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