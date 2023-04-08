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8 Nisan 2023
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1872 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Alaturka Online
Alaturka Online

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 31 Mart ile 6 Nisan arasında 1019’u Afganistan, 57’si Pakistan, 1416’sı da diğer uyruklardan 2 bin 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 491’i Afganistan, 41’i Pakistan ve 1340’ı diğer uyruklardan 1872 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

SAYI 27 BİN 900’E ULAŞTI

Yılbaşından 6 Nisan’a kadar ise 8 bin 780’i Afganistan, 1518’i Pakistan ve 17 bin 602’si diğer uyruklardan olmak üzere 27 bin 900 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Söz konusu dönemde ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 350 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 6 Nisan’a kadar kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 64 bin 429 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, 5 bin 46’sı Afganistan, 1922’si Pakistan ve 9 bin 875’i diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 843 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1430 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. (AA)

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