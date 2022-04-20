19. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

19. Gün Ramazan İftar Menüsü

Makarnalı Kremalı Sebze Çorbası

Sebzeli Tepsi Köfte

Muska Böreği

Revani

Makarnalı Sebze Çorbası

Malzeme Listesi

2 Adet Patates

2 Adet Havuç

1 Çay Bardağı Bezelye

2 Çorba Kaşığı Boncuk Makarna

3 Çorba Kaşığı Un

1 Su Bardağı Süt

1 Su Bardağı Et Suyu

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Kereviz Sapı

Su

Tuz

Hazırlanışı:

Tencereye kaynar suyu alıyoruz. 2 adet havucu küp olarak kesiyoruz.Tencereye havuçları alıyoruz. 2 adet patatesi küp olarak kesiyoruz.

Tencereye patatesleri ilave ediyoruz ve haşlıyoruz.Daha sonra üzerine makarnayı ve bezelyeyi ilave ediyoruz. Başka bir tencereye 1 çorba kaşığı tereyağını alıyoruz. Üzerine 3 çorba kaşığı unu alıyoruz ve unu kavuruyoruz. Un kavrulduktan sonra 1 su bardağı sütü soğuk olarak ilave ediyoruz ve kıvamı açıyoruz.

Daha sonra sıcak su ilave ediyoruz. Üzerine haşlanan bezelye, patates, havuç ve makarnayı ilave ediyoruz. Ocaktan almaya yakın ince kesilmiş kereviz sapı ilave ediyoruz ve bir taşım kaynadıktan sonra servis tabağına alıyoruz.

Sebzeli Tepsi Köfte

Malzemeler:

500 gr. köftelik kıyma

2 dilim ekmek içi (bayat)

2 diş sarmısak

1 adet ortaboy soğan

1 adet yumurta

yarım demet maydanoz

konserve garnitür

2 yemek kaşığı zeytinyağı

kimyon,karabiber,tuz

Sosun Yapılışı:

1 yemek kaşığı salça, tuz, kırmızı pulbiber ve 1-2 su bardağı suyu ilave edin. Kaynatın.

Yapılışı:

Geniş bir kaba kıymayı, ufalanmış ekmek içini, rendelenmiş soğanı, dövülmüş sarmısağı, yumurtayı, zeytinyağını, maydonozu ve baharatları koyarak iyice yoğurun. Ve yoğurulmuş kıymayı ikiye bölün. İsteğe göre benim yaptığım gibi arasına garnitürde koyabilirsiniz.

Yağlanmış fırın kabına yada tepsisine ilk parçayı yayın ve elle bastırarak düzleyin, üzerine garnitürü yayın ve kalan kıymayı tekrar üzerine elle yayarak düzeltin sosu üzerine gezdirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Sos ile birlikte servis yapın.

Muska Böreği

Malzemeler:

2 adet yufka

100 gr. beyaz peynir

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı margarin

5-6 dal maydanoz

Sıvıyağ kızartmak için

Yapılışı:

Geniş ve derin bir kaseye peynir, ince kıyılmış maydanoz,yumurta ve margarini birlikte koyun. Tüm malzemeleri ezerek karıştırın.

Yufkayı 2 ye katlayın ve 4 parmak eninde dilimlere ayırın. Bu şekilde fotoğraftaki gibi boyuna düzgün şeritler elde edeceksiniz.

Kestiğiniz şeridi tezgaha serin, ucuna yarım tatlı kaşığı peynirli iç koyun.

İç koyduğunuz yufkayı önce kendine doğru küçük bir kare oluşturacak şekilde sonrada sağa ve sola doğru düzgün üçgenler olacak şekilde katlayın. Yufkanın ucunu su ile ıslatarak kapatın ve kızgın yağda kızartın.

Peçete serili tabakta yağını aldıktan sonra servis yapın.

Revani

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı un

1 çay toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Tepsiyi yağlamak için:

2 çorba kaşığı un

yarım çorba kaşığı tereyağı

Şurubu için:

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Yumurtaların, şekeri ve 1 tutam tuzu çırpma kabına alın, yumurtalar iyice kabarıncaya kadar çırpın.

Un, irmiğik, vanilyayı kabaran yumurtaların içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozunu ekleyin ve 1-2 kez daha karıştırın.

18-20 cm çapında yuvarlak bir borcam yada tepsiyi yağlayın ve unu üzerine serpin. Tepsinin her yanı unlanınca ters çevirin ve fazla unu dökün

Hazırladığınız revani karışımını yağladığınız tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Revani pişerken şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın harlı ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ekleyerek 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Revaniyi fırından almadan önce bir kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan kuru çıkarsa pişen revaniyi dilimleyin ve üzerine ılık şerbeti dökün.

Yarım saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.