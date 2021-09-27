



Ateşli Silahlar Yönetmeliği, 19’uncu kez değişti. Ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttı, silah alma yasağı olanlara ise ruhsat verilmesinin önü açıldı. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, yeni yönetmeliğin ortaya çıkardığı endişeleri Sözcü Web TV'de Yaşar Özer'e anlattı. "NATO dahil tüm dünya bizden (Umut Vakfı) referans alıyor" diyen Akcan, "Bu hükümetin Ateşli Silahlar Yönetmeliği konusunda bizi muhatap almaması hakikaten üzücü" dedi. "Bu ülkenin yüzde 40'ı silah karşıtı. Yüzde 40 adına konuşuyoruz" diyen Akcan, "Keşke bize danışılsaydı" ifadesini kullandı. Peki, 19. kez değişen Ateşli Silahlar Yönetmeliği bize ne söylüyor? Türkiye'deki bireysel silahlanma sorunu nasıl çözülecek? Editör: Yaşar Özer

Kurgu: Eren Taşyürek