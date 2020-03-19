19 Mart son depremler listesi: Elazığ’da peş peşe deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.53’te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından Sivrice ilçesinde art arda artçı depremler meydana geldi. İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi ve Elazığ’daki depremlerin detayları…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.53’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin yerin 21.34 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

ELAZIĞ’DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Sivrice’de saat 21.05’te yerin 14.74 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde, saat 21.21’de de yerin 16.42 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Twitter hesabından depremle ilgili açıklama yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar demin Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

* Tahminim bu deprem bir önceki 6.8 büyüklüğündeki depremde fayın kırılmayan doğu ucunun kırılması sonucu oldu.

* Malum, büyük deprem fayın daha çok Pütürge, Malatya tarafını ağırlıklı olarak kırmıştı.