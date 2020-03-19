19 Mart Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Süper Loto’da dev ikramiye!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam çekilecek olan Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı dikkat çekiyor. Süper Loto’da geçtiğimiz haftalarda şanslı 6 rakamı bilen çıkmamış ve 5. devrini gerçekleştirmişti. 5 Haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye tutarının bu akşam 15 milyon lira sevileyerine ulaşması bekleniyor. Süper Loto’nun 19 Mart 2020 tarihli çekiliş sonuçlarını ve büyük ikramiye tutarını haberimizden takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 648. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Dakikalar sonra ise sonuçlar belli olacak. Süper Loto sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO’DA DEV İKRAMİYE!

Süper Loto’nun 5 haftadır devretmesi üzerine büyük ikramiye tutarı dikkat çeken rakamlara ulaştı. Süper Loto’da geçen haftalardan 13 milyon 511 bin lira devrederken, bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarının 15 milyon lira seviyelerine gelmesi bekleniyor.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.