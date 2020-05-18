19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup gençle Anıtkabir’de bir araya geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı gerçekleşen törende Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Aziz Atatürk… Bir milletin umudu olarak Samsun’da başlattığınız istiklam mücadelemizin 101. yıldönümü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz.”