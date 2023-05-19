19 Mayıs töreninde çirkin görüntü

İstanbul Kartal’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, meydandaki Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni sırasında MHP ilçe başkanlığına bağlı bir grup genç ile Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli arasındaki tartışma tekme ve yumrukların savrulduğu kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen tartışmanın çelengin önünde fotoğraf çektirme nedeniyle başladığı öğrenildi.

‘FOTOĞRAF’ NEDENİYLE TARTIŞTILAR

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, arbedenin yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Çelenklerin önünde fotoğraf çektirirken, MHP ilçe teşkilatı gençleri alanda bir süre sloganlar atıp fotoğraf çektiriyor. Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürülüğü personeli de orada. Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürülüğü çelengini koyduktan sonra fotoğraf çektirmek istiyor ve MHP ilçe teşkilatına biraz kenara çekilmelerini söylüyorlar.

Orada bir arbede yaşanıyor. Devletin resmi memuru ile tartışıyorlar. Polisler uzaklaştırmaya çalışıyor. Tekrar arbede yaşanıyor ve tören alanına doğru içeri giriyorlar. İtiş kakış devam ediyor. Bizim birkaç arkadaşımız da darp ediliyor.

MHP ilçe başkanı ile de gerekli görüşmeyi gerçekleştirdik. Önemli süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde ülkemizi korumamız gerektiğini konuşarak tatlıya bağladık. İki taraf da birbirinden şikayetçi olmamak üzere bir görüşme gerçekleştirdik. Aslına bakarsanız devletin memuruyla MHP teşkilatının çelenk yanında fotoğraf çektirmek için birbirlerine girmelerinden kaynaklanan bir husus.

Biz beklerken alandan çıkıp tekrar alana girdiler. Bu sefer bizim arkadaşlarımız da yapmayın derken arbedede yaralandı. Çok büyük bir yaralanma söz konusu değil. Seçim sürecinin daha fazla gölgelenmesini istemiyoruz”