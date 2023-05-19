60 F
Los Angeles
19 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündem19 Mayıs’ta bankalar açık mı? Bugün eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

19 Mayıs’ta bankalar açık mı? Bugün eczaneler, PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

19 Mayıs tarihinin resmi bayram olmasından dolayı birçok resmi kurum kapalı olacak. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar 19 Mayıs günü bankalar çalışıyor mu merak ediyor. 19 Mayıs resmi tatil takviminde yer alıyor, bankalar bugün kapalı olacak.

BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs süresince kapalı olacak.

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2023 Cuma günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir ancak firmalarda dağıtım yapılması beklenmiyor.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,487BeğenenlerBeğen
16,156TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States