19 Şubat Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Milli Piyango’nun 975. hafta Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş için biletlerini hazırlayarak şanslı rakamların açıklanmasını bekleyenler büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu da merak ediyor. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 şanslı rakamı bilen çıkmamış ve 898 bin liralık büyük ödül haftaya devretmişti. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişiyle büyük ikramiyenin 2 milyon liraya yaklaşması bekleniyor. İşte 19 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun çekilişi saat 21.15’te yapılacak. Canlı olarak izlenebilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU OYUNU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.