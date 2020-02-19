19 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto sonuçları öğren! İşte şanslı sayılar!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her çarşamba ve cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto’nun bu hafta 1298. hafta çekilişi yapılacak. Saat 21.45’te başlayacak Sayısal Loto çekilişinde şanslı 6 rakam belirlenerek büyük ikramiye açıklanacak. Sayısal Loto’nun 19 Şubat 2020 tarihli çekiliş sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1298 sayılı çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto