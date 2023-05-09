19 yıl sonra yakalanan Hizbullahçıyı 6 ay sonra tahliye etmişler

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi’nde 11 Ekim 2000 günü Hizbullah tetikçileri Haydar Solmaz, Mehmet Çiçek ile Cuma Güzel’in barındığı eve operasyon düzenlendi.

Evdeki kadın ve çocukları kalkan yapan Hizbullahçıların açtığı ilk ateşte Özel Harekat Polisi Adem Bayrakçı şehit olurken, Uğur Uludağ yaralandı.

“Evdeki çocuklara hiçbir şekilde zarar gelmesin, kimsenin burnu kanamasın” diye telsizden talimat veren Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan çatışmanın çıktığı sokağa gelerek operasyonu bizzat yönetti.

Çatışma devam ederken Haydar Solmaz ile Mehmet Çiçek bir alt kattaki evin kapısını çalarak kendilerini polis olarak tanıtıp evde arama yapacaklarını söyledi.

Olup bitenlerden habersiz aile kapıyı açınca eve giren silahlı iki Hizbullahçı aileyi operasyon bitene kadar rehin aldı.

19 YIL SONRA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İki Hizbullahçının kaçmasını sağlayan polis katili Cuma Güzel silahıyla birlikte yakalandı. Tetikçi Mehmet Çiçek de sonraki tarihlerde yakalandı.

Haydar Solmaz ise o günden itibaren sırra kadem bastı. Hakkında iki kişiyi öldürmek, 2 kişiyi kaçırmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış dava bulunan ve özel harekat polisinin şehit edilmesiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan Solmaz 11 Haziran 2019 günü Antalya Kepez’de sahte kimlikle yakalandı.

İKİ KİŞİNİN KATİLİ OLMAKTAN GIYABİ TUTUKLUYDU

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hizbullahçı Solmaz SEGBİS’le aynı gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın içinde bulunduğu bir grup Hizbullahçının kendilerine polis süsü verip çalıntı bir araçla Davut ve Sedat Ekinci adlı iki kişiyi kaçırıp Cumhuriyet Köyünde bir sığınağa hapsettiğini, el ve ayaklarını zincirlediği bu kişilere işkence yaptığı, öldürmek için kaçırdığı iki kişiyi infaz etmek için sığınağa gittiğinde ikisinin de zinciri kırıp kaçtıklarını belirtti.

Mahkeme, sanığın ayrıca köyde koruculuk yaptıkları ve devlet yanlısı oldukları için Adem Keser ile Salih Keser’in öldürüldüğü, Naciye Keser’in yaralandığı olayın da asli faili olduğu için hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığı için 19 yıllık tutukluluk kararını vicahiye çevirdi.

TUTUKLANDI 6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Haydar Solmaz’ın tutukluluğu ise sadece 6 ay sürdü. 5 Aralık 2019 günü hakim karşısına çıkan Hizbullahçı, iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin kaçırılması, bir kişinin de yaralanması eylemlerinden hakkında dava açılmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliye edilerek serbest bırakıldı.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ OKKAN’IN “HİZBULLAH TETİKÇİLERİ” LİSTESİNDEYDİ

Haydar Solmaz, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın şehit edilmeden 9 gün önce 15 Ocak 2001 günü Diyarbakır Valiliği’nde basına açıkladığı 26 kişilik tetikçiler listesinde yer alıyordu.

Haydar Solmaz

“İNFAZ DURDURMA” KARARI VERİLMİŞ

Polis Adem Bayrakçı’nın şehit edildiği hücre evi baskınında evde bulunan eşi Remziye Solmaz da tutuksuz yargılanıyordu. Terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılıp cezası Yargıtay tarafından onanınca o da eşi Haydar ile birlikte kayıplara karıştı.

Tetikçilerin topluca teslim olması üzerine o da teslim olmadan avukatı aracılığıyla mahkemeden infaz durdurma ve yeniden yargılanma talebinde bulundu.

Talebi kabul eden mahkeme Remziye Solmaz hakkındaki tutuklama kararını kaldırdıktan sonra yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurma kararı verdi.

Remziye Solmaz, özel harekat polisinin şehit edildiği hücre evi baskınında evdeki kalaşnikofu polisi öldürmesi için tetikçi Cuma Güze’e teslim edip ateş açmasını söylemekle suçlanıp cezalandırılmıştı.