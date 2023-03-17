1915 Çanakkale Köprüsü’nde dudak uçuklatan fark!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı.

Adıyaman’da bugün açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimiz meyvelerini veriyor.

Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı.”

200 LİRACIK DEMİŞTİ

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde köprünün açılış ücreti için “Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Pahalı mı? 200 liracık” dedi.

Konuşmasının devamında Erdoğan, “Biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler, devletin kasasından ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 45 BİN ARAÇ GARANTİSİ

Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ hayata geçirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu.

Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (bugünkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacak.

ERDOĞAN ‘RAKAMLAR MUHTEŞEM’ DEMİŞTİ

Verilen araç garantisi ile geçen arasındaki muhalefetin yoğun ve uzun süreli eleştirilerine neden olurken Kurban Bayramı arifesinde bile köprüden sadece 14 bin 275 araç geçtiği paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında “Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale’deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu” dedi.