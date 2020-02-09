1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları kimler?

Oscar adayı 1917 filminin konusu ve oyuncularını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu gece yarısı yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri’nde en iyi film kategorisinde aday olan 1917 filmi İMDb’den de 8,5/10 oy oranıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. İşte filmden tüm detaylar.

92. Oscar Ödülleri’nde en iyi film kategorisinde yarışacak olan 1917 filmi oyuncu kadorus ve konusyla dikkat çekiyor. 1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları…

1917 KONUSU

1917 İngiliz yönetmen, yapımcı ve senarist Sam Mendes’in yazdığı, oynadığı ve yönettiği epik savaş filmidir. Filmin oyuncuları George MacKay, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth ve Benedict Cumberbatch’tır. I. Dünya Savaşı’nda iki Britanyalı askerin başından geçenleri konu almaktadır. Film 25 Aralık 2019’da Amerika Birleşik Devletleri’nde, 10 Ocak 2020’de ise Birleşik Krallık’ta yayımlanmıştır. Türkiye’de vizyona giriş tarihi 21 Şubat 2020’dir.

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1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake’in kardeşi de kurtarılabilecek askerlerin arasındadır. Bu durumda Blake’i daha da fazla ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.

1917 OYUNCULARI

Lance Corporal Schofield rolünde George MacKay

Lance Corporal Thomas Blake rolünde Dean-Charles Chapman

Captain Smith rolünde Mark Strong

Lieutenant Leslie rolünde Andrew Scott

Lieutenant Joseph Blake rolünde Richard Madden

Lauri rolünde Claire Duburcq

General Erinmore rolünde Colin Firth

Colonel Mackenzie rolünde Benedict Cumberbatch

Sergeant Sanders rolünde Daniel Mays

Major Hepburn rolünde Adrian Scarborough

Lieutenant Richards rolünde Jamie Parker

Lieutenant Hutton rolünde Michael Jibson

Colonel Collins rolünde Richard McCabe

Private Bullen rolünde Chris Walley

Sepoy Jondalar rolünde Nabhaan Rizwan

Private Cornelius rolünde Michael Cornelius