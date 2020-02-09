1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları kimler?

Oscar adayı 1917 filminin konusu ve oyuncularını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu gece yarısı yapılacak olan 92. Akademi Ödülleri’nde en iyi film kategorisinde aday olan 1917 filmi İMDb’den de 8,5/10 oy oranıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. İşte filmden tüm detaylar.
92. Oscar Ödülleri’nde en iyi film kategorisinde yarışacak olan 1917 filmi oyuncu kadorus ve konusyla dikkat çekiyor. 1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları…
1917 KONUSU
1917 İngiliz yönetmen, yapımcı ve senarist Sam Mendes’in yazdığı, oynadığı ve yönettiği epik savaş filmidir. Filmin oyuncuları George MacKay, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth ve Benedict Cumberbatch’tır. I. Dünya Savaşı’nda iki Britanyalı askerin başından geçenleri konu almaktadır. Film 25 Aralık 2019’da Amerika Birleşik Devletleri’nde, 10 Ocak 2020’de ise Birleşik Krallık’ta yayımlanmıştır. Türkiye’de vizyona giriş tarihi 21 Şubat 2020’dir.
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1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake’in kardeşi de kurtarılabilecek askerlerin arasındadır. Bu durumda Blake’i daha da fazla ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.
1917 OYUNCULARI
Lance Corporal Schofield rolünde George MacKay
Lance Corporal Thomas Blake rolünde Dean-Charles Chapman
Captain Smith rolünde Mark Strong
Lieutenant Leslie rolünde Andrew Scott
Lieutenant Joseph Blake rolünde Richard Madden
Lauri rolünde Claire Duburcq
General Erinmore rolünde Colin Firth
Colonel Mackenzie rolünde Benedict Cumberbatch
Sergeant Sanders rolünde Daniel Mays
Major Hepburn rolünde Adrian Scarborough
Lieutenant Richards rolünde Jamie Parker
Lieutenant Hutton rolünde Michael Jibson
Colonel Collins rolünde Richard McCabe
Private Bullen rolünde Chris Walley
Sepoy Jondalar rolünde Nabhaan Rizwan
Private Cornelius rolünde Michael Cornelius
Son güncelleme: 23:30 – 09.02.2020