1984’ten beri tahminlerinde yanılmadı: ‘Biden, Trump’ı yenecek’

ABD, kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için geri sayıma başlarken, Amerikan Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Allan Lichtman’dan anketlerle uyumlu bir tahmin geldi.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği belirtilen Lichtman, bu kez de tercihini Demokrat aday Joe Biden’den yana koydu. Lichtman’ın yarattığı ‘13 kriterlik’ sisteme göre Biden, Başkan Donald Trump‘ı yenerek 2020’den itibaren ABD’nin yeni lideri olacak.

New York Times’a konuşan Lichtman, Biden ile Trump arasındaki yarışın zorlu geçeceğini ve sonucun yakın olacağını da savundu. Lichtman’a göre Biden yedi kriterde ön plandayken, Trump ise altı kriterde öne çıkıyor.

Lichtman’ın 13 kriteri; ekonomik veriler, adayların karıştığı skandallar ve şahsi karizmaları, sosyal huzursuzluklar ve görev süresi gibi etkenlerden oluşuyor.

Allan Lichtman, 2016 yılında Donald Trump’ın Hillary Clinton’ı yenerek başkanlık koltuğuna oturacağını tahmin etmiş, dahası Trump hakkında azil soruşturması açılacağını bilmişti.