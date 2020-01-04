1998’de David Beckham’ın 2020’de nasıl gözükeceğini tahmin etmişlerdi! İşte o görsel…

Futbolculuk kariyerinde hem olağanüstü yeteneğiyle bir süperstar seviyesinde uzun yıllar forma giyen hem de her yaptığıyla gündeme damga vuran bir moda ikonuna dönüşen yıldız isim David Beckham, bu kez de sosyal medyayı sallayan bir paylaşımla gündemde.

Twitter’da bir kullanıcı, FourFourTwo dergisinin İngiltere edisyonunun Mayıs 1998 sayısında yer alan bir fotoğrafı paylaştı. Eğlenceli sayfada dergi editörleri Beckham’ın 2020’de nasıl görüneceğini yıldız futbolcunun fotoğrafı üzerinde oynama yaparak tahmin etmeye çalışırken fotoğrafın altına yazdıkları metinle de daha kariyerinin başındaki Beckham’ın gelecek hayatı hakkında bir öngörüde bulunuyordu ancak günün sonunda, 2020’ye henüz adım attığımız şu günlerde kazanan David Beckham ve eşi Victoria Beckham oldu!

’98’de ŞAMPİYONLUĞU YİTİRİNCE…’

“Takımı 1998’de şampiyonluğu kaybedince işler Manchester United’ın yıldızı için net bir şekilde baş aşağı gitti ve 2005’te Brylcreem’in (saç bakım ve şekillendirme ürünleri satan bir marka) batmasıyla tüm servetini yitirdi. Şimdi 40’lı yaşlarında İngiltere veteran takımında takım arkadaşları, diğer ‘Fergie’nin çaylakları’ ile forma giyiyor ve efkarla geçmiş zafer dolu günleri anıyorlar. Posh Spice (Victoria Beckham) ise şarkıcılık kariyeri çökünce 127 kiloya çıkıverdi ve şimdilerde büyük beden mankenliği yapıyor.”

Bu şaka yollu tahmin baştan aşağı yanılırken çift zerafetini korumayı yıllar geçse de korumayı başardı. 44 yaşındaki David Beckham hala dünyanın en çekici ve yakışıklı erkekleri arasında gösteriliyor.