1999 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi.

Hakkari Dağlıca’daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi’nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak komutanlara hitap eden Akar; birliklerin, zorlu hava ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, tebrik etti.

Suriye’nin kuzeyinde son dönemde terörist saldırıların arttığına dikkat çeken Akar, “Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat’tan bazı tacizler başladı. Bunlara karşı terörist hedeflere tereddütsüz olarak her türlü müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘PENÇE-KİLİT’TE 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Bakan Akar, terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yılbaşından bu yana kadar ise 1999, Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz” dedi.

‘UKRAYNA VE BM TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ’

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye’nin, taraflarla temaslarını sürdürerek kolaylaştırıcı rolünün gereklerini yerine getirdiğini aktardı. Akar, şöyle devam etti:

“Milyonlarca ton tahıl, Ukrayna limanlarında bekliyor. Hem Rusya hem Ukrayna hem de BM temsilcisi ile görüşüyoruz. Dörtlü görüşmelerle oradaki milyonlarca ton tahılın ve diğer gıda malzemelerinin uygun şekilde planlanan adreslerine gitmeleri için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olmasını bekliyoruz.”

İnsani yardım ve tahliye görevi için gittiği Ukrayna’da hava sahasının kapatılması nedeniyle kalan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M tipi 2 nakliye uçağına ilişkin de açıklamada bulunan Akar, “Taraflarla yoğun görüşme trafiğimiz var. Önümüzdeki günlerde o konuyu da emniyetli şekilde çözmek için çalışıyoruz” dedi. (DHA)

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