2.5 milyon lirayı böyle çalmışlar! Şoke eden görüntü…

Dün İstanbul Şişli’de bir bankadan herkesin gözü önünde 2.5 milyon lira çalan iki Kolombiyalı Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Habip ATAM

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Şişli’de meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişi müşteri gibi banka şubesine girdi. Şüphelilerden biri müşterilerin girmesinin yasak olduğu banko bölümüne açılan kapının karşısında oturdu. Diğeri ise içeride çevreyi kolaçan etti.

PARALARI ALDI VE GİTTİ

Vezne çalışanlarının bankodan çıktığı sırada içeri giren bir kişi yere eğilerek, banka aracına teslim edilmek üzere paketlenmiş paraları bir poşete doldurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi diğer müşterilerinin yanından geçerek arkadaşıyla dışarıya çıktı.

MASKE VE ŞAPKAYLA KAMUFLAJ

Banka çalışanları para taşıma aracı görevlileri gelince durumu fark etti. 2.5 milyon lira değerinde döviz ve TL’nin eksik olduğu anlaşıldı. Durum polise bildirildi. Gelen ekipler görüntüleri inceledi. Paraları alan şüphelinin yüzünde tıbbi maske ve başında şapka olduğu görüldü.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı noktalardan kamera kayıtları topladı. Araştırmalarda şüphelilerin Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40) olduğu anlaşıldı. Artvin Sarp Sınır Kapısı’na yöneldikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için vakit kaybedilmeden harekete geçildi. Artvin’deki ekiplere bilgi verildi. İki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

KAYITLARA “AÇIKTAN HIRSIZLIK” OLARAK GEÇTİ

Şahısların üzerinden; 23 bin Euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin TL ele geçirildi. Kayıtlara “Açıktan hırsızlık” olarak geçen olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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