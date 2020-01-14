2.650 dolar maaşa paralı askerlik!

Türkiye ve Rusya Libya’da kalıcı barış için ellerini taşın altına koyarken, General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu masayı terk ederek kalıcı barış umutlarını şimdilik rafa kaldırdı. Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Rusya tarafından destekleniyor. Öyle ki Rus paralı asker ordusu Wagner Libya’da General Hafter için mücadele ediyor.

Peki ya dünyada paralı askerler nasıl bir ekonomi oluşturuyor? Hangi coğrafyalarda mücadele ediyorlar?

Wagner

Bugün Libya’daki çatışmalarda kritik bir rol alan Rus grup Wagner’in ismi ilk olarak Suriye İç Savaşı’nda duyulmaya başladı. Rejim güçlerinin yanında savaşan Wagner, Ukrayna’da da ayrılıkçılara destek verdi. Wagner 2019 yılında Venezuela’da Başkan Nicolas Maduro’nun yanında çatışmalara katıldı.

Global Security’de yer alan bilgilere göre Wagner askerleri ayda ortalama 2 bin 650 dolar alıyor. Üç ay üst üste görevde olan askerlere ekstradan ödeme de yapılıyor. Şu an Libya’da 1.500 civarında Wagner askeri olduğu ifade ediliyor. Wagner’in şu an kadrosunda kaç paralı asker olduğu bilinmiyor. Askerlerin sıkı bir eğitimden geçtiği bir kısmının da emekli ordu mensubu olduğu biliniyor. İç savaştan bu yana kadar Suriye’de 2000 bini aşkın Wagner askerinin çatışmalara katıldığı biliniyor.

G4S

Business Insider’da yer alan bir derlemeye göre, dünyada Wal-Mart’tan sonra en fazla çalışana sahip olan G4S grup en büyük özel güvenlik şirketi. Firmada 625 bin insan çalışıyor. G4S ağırlıklı olarak havalimanı, banka ve hapishanelerde özel güvenlik hizmeti verirken şirkete bağlı olarak çalışan paralı askerler de var. GS4’ün bünyesinde bulunan Armorgroup’ta 9 bin paralı asker çalışıyor. Özellikle 2010’lu yıllardan sonra Irak’taki askeri olmayan konvoyların üçte birini G4S koruyordu. Afrika ve Latin Amerika’da da hizmet veren grubun dünyanın 125 ülkesinde paralı askerleri veya güvenlik personeli var. G4S aynı zamanda mayın temizleme hizmeti de veriyor.

Unity Resources

Dünya genelinde 1.200 çalışanı olan Unity Resources’un bünyesinde Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık’tan emekli askerler bulunuyor. Grup 2010 yılında Bağdat’taki ABD konsolosluğunu korumasıyla dikkat çekmişti. Grup, Şili Ordusu’na makinalı tüfek kullanma dersleri veriyor.

Erniys

ABD, 2003 yılında Irak’ı işgal ettikten sonra Erniys ile anlaşarak petrol kuyularının güvenliğini Erniys’e bıraktı. 16 bin personeli olan şirket Irak’ta 282 noktada konuşlanmıştı. Enerji kaynaklarını koruyan Erniys Kongo Cumhuriyeti’nde de enerji kaynaklarını koruma görevi üstlendi.

Asia Security Grup

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin kuzeni, Hashmat Karzai’nin sahibi olduğu Asia Security Group’un 600 personeli bulunuyor. Grup, ABD’nin Afganistan’ı işgali sırasında ABD ordusuna koruma hizmeti vermişti.

DynCorp

ABD’li DynCorp özellikle Irak’ta uzun süre görev yaptı. 2012 yılında elde ettiği 3.4 milyar dolarlık geliri ile gözleri üzerine çeken DynCorp, Doğu Avrupa, Latin Amerika’da da operasyonlara katılıyor. Peru’da uzun süre hükümetle birlikte çalışan DynCorp, Somali, Liberya ve Sudan’da da çatışmalara katıldı.

Aegis Defense Services

Sadece Amerikan ordusu veya üçüncü dünya ülkeleri değil Birleşmiş Milletler de zaman zaman paralı askerleri kullanıyor. Aegis pek çok NATO harekatında yer alırken Afganistan ve Bahreyn’de birer ofisleri bulunuyor. Aegis Defense’ın askerlerinin Irak’ta sivillerin üzerine ateş açması kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Academi

Özellikle ABD’nin Irak’ı işgalinde 17 sivilin ölümünden sorumlu tutulan Blackwater daha sonra ismini Academi olarak değiştirmişti. 20 bin kişilik bir orduya sahip olan Academi’nin ABD Güney Carolina’da 7 bin dönümlük bir tatbikat alanı bulunuyor.

Defion Internacional

Latin Amerika merkezli Defion’un askerleri ayda 1000 dolara yakın maaş alıyor. Maaş skalasında meslektaşlarından geride bulunan Defion ABD’nin Irak’ı işgali sırasında Irak’a gidip ABD’lilerin Bağdat’ta yerleştikleri Yeşil Bölge’yi (Greenzone) korumuşlardı.