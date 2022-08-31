2 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdü

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde Mustafa Aydoğdu (32), 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu’yu (33) tartıştıktan sonra boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı koca ise Aydoğdu gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk Mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlendikleri öğrenilen Necla ve Mustafa Aydoğdu çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mustafa Aydoğdu, tartışma sırasında bıçakla eşine saldırdı. Necla Aydoğdu, boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çiftçilik yaptığı öğrenilen eşi ise başında bekledi.

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese geldi. Jandarma Mustafa Aydoğdu’yu etkisiz hale getirirken, sağlık ekibi de yaralı kadına müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerin çabalarına rağmen Necla Aydoğdu kurtarılamadı. 2 aylık eşi tarafından öldürülen Necla Aydoğdu’nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Mustafa Aydoğdu, jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Haberi alınca olay yerine gelen kadının yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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