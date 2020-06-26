‘2 Ay Öncesine Göre Daha İyi Bir Yerdeyiz’ 

ABD’de Corona virüsü salgınıyla mücadele çabalarına liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık iki ay sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Bazı eyaletlerde vakaların artış göstermesine rağmen iyimser konuşan Başkan Yardımcısı, ‘İki ay öncesine kıyasla çok daha iyi bir yerdeyiz’’ dedi.

ABD’de nüfusun yoğun olduğu California, Florida ve Teksas eyaletlerinde virüs vakalarının sayısı özellikle son iki hafta içinde artmıştı.

Başkan Donald Trump yönetiminin oluşturduğu Corona Virüsü Görev Gücü’ne liderlik eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. 16 eyalette vaka sayılarında artışın yaşandığını ve federal hükümetin de özellikle güneydeki artan vakalara odaklandığını söyledi.

34 eyalette yeni vaka sayılarında istikrarlı bir grafiğin gözlemlendiğini belirten Mike Pence, sosyal mesafe ve diğer tedbirlere uyulmaya devam edilmesi çağrısını yineledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, ‘’Yeni vakaların artmaya başladığını görüyor ve bu vakaları çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Büyük kayıp verdiğimiz ve büyük zorluk çektiğimiz iki ay önceki o döneme döndüğümüz düşüncesine kapılanlar olabilir. Ama gerçek şu ki şimdi çok daha iyi bir noktadayız. Virüsün yayılmasını yavaşlattık. Eğriyi düzleştirdik’’ ifadelerini kullandı.

Amerikalılar’a sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaları, kendilerini iyi hissetmediklerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Başkan Yardımcısı, ‘’Hala yapmamız gerekenler var. O nedenle herkese özellikle de vakaların arttığı eyalet ve ilçelerde olanlara şunu söylüyoruz: Şimdi herkesin üzerine düşeni yapma zamanı’’ dedi.

‘İfade özgürlüğü ve bireysel sorumluluk önemli’

ABD Başkanı Donald Trump’ın virüs vakalarının artış gösterdiği Oklahoma ve Arizona gibi eyaletlerde seçim kampanyası kapsamında miting düzenlemesi eleştirilmişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, insanların mitinge katılma kararının kişisel bir karar olduğu imasında bulunarak, ‘’İfade özgürlüğü ve barışçı gösteri özgürlüğü ABD Anayasası güvencesi altındadır. Önümüzdeki sonbaharda seçim var. Başkan Trump ve ben gerekli adımları atarak insanlara siyasi sürece katılma özgürlüğünü tanımak istiyoruz. Buna saygı duyuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, ‘’Özgürlük ve kişisel sorumluluğun bütün bu denklemde ne kadar önem taşıdığını anlamamızın çok önemli olduğu kanısındayım’’ dedi.

Basın toplantısı bu kez Beyaz Saray’da yapılmadı

Daha önce Beyaz Saray’da düzenlenen Corona Virüsü Görev Gücü basın toplantısı bu kez Sağlık Bakanlığı’nın başkent Washington’daki binasında yapıldı. Başkan Donald Trump basın toplantısına katılmadı.

Başkan Trump’ın aksine etkinlik ve seyahatlerde çoğu zaman maske takmayı tercih eden Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günkü basın toplantısına maskesiz geldi. Corona Virüsü Görev Gücü’ndeki diğer yetkililerse maskeliydi.

Mike Pence önümüzdeki hafta son dönemde virüs vakalarının tırmandığı Teksas, Florida ve Arizona eyaletlerine gideceğini söyledi, vaka sayılarındaki artışın kısmen test kapasitesinin arttırılmış olmasıyla açıklanabileceğini savundu, ‘’Yeni vakaların çıkıyor olması bir ölçüde ülke genelinde test kapasitesini arttırmada elde edilen büyük bir başarının yansıması’’ dedi.

ABD genelindeki hastanelerin kapasitesi de basın toplantısında gündeme geldi. İki ay önce ki dönemde Corona virüsü hastalarının yüzde 15’inin hastanede tedavi gördüğünü, şu ansa bu oranın yüzde 5 olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı, sağlık sisteminin iki ay öncesine kıyasla vaka sayısındaki artışı kaldırabilecek durumda olduğunu belirtti.

Teksas ve Florida’da normalleşmede geri adım

ABD’de bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı rekor kırarak 40 bine ulaştı. Bu sayı ülkede salgının en kötü dönemi olan Nisan ve Mayıs aylarında görülen yeni vaka sayısından da yüksek.

Ülkede vaka sayılarının artış gösterdiği eyaletler arasında Teksas ve Florida yer alıyor. Eyalette vaka sayılarının artmasını Teksaslılar’ın barlarda bir araya gelmesine bağlayan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott, normalleşme sürecinde frene basarak bar ve eğlence mekanlarının yeniden kapatılması kararı aldığını açıkladı.

Son üç gün içinde 17 bin yeni vakanın görüldüğü eyalette açık ortamda 100’den fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler de yerel yönetimin iznine tabi olacak.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, bir gün içinde görülen yeni vaka sayısının son iki hafta içinde iki katına çıkarak 9 bine yükselmesinin ardından barlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı.