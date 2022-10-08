2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

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Alaturka Online
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Gaziantep’te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandı.

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2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi’ndeki bir evde dün 2 aylık bebek M.Ş’nin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan anne N.Ş. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.Ş’nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde bir evde dün 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi ise yaralı bulunmuştu. AA

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