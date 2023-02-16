2 bin kişilik yolcu gemisi depremzedelerin konaklaması için İskenderun’a gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve büyük bir yıkıma neden oldu.

Bölgedeki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ülke genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, afetzedeler yardım ulaştırmak için çalışıyor.