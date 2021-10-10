2 bin ton alüminyum ilaçlarla çöpe gidiyor

Karbon vergisi iş dünyasının gündemine oturdu. Abdi İbrahim CEO’su, sektörü vergiden kurtarma yolunda ilaçta geri dönüşümü mümkün kılacak mevzuat değişikliğini beklediklerini söyledi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı derken iş dünyasının ana gündemi karbon vergileri haline geldi. Bu yıl 5’inci sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Abdi İbrahim’in CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “Sürdürülebilirlik artık ‘yaparsak iyi olur’ diyebileceğimiz aşamayı geçti, bir iş yapış şekli haline geldi” dedi. Taşpolatoğlu sektörün karbon vergisi ile rekabet gücünü kaybetmemesi için mevzuat değişikliklerine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bugün iş dünyasının gündeminde ‘yeşil’ var. Bu işin ticari tarafı da olacak” diye konuştu. Abdi İbrahim Kamu İlişkileri Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül ise Türkiye’de mevzuat izin vermediği için ilaçların geri dönüşüme girmeyip yakıldığını anlattı. Bülbül, “Bu nedenle her yıl 5 bin ton plastik ve 2 bin ton alüminyum çöpe gidiyor. Bu konuda bir dönüşüm seferberliği başlatmak için çaba gösteriyoruz, bir mevzuat değişikliğine ve kendini finanse eden bir dönüşüm organizasyonuna ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

1 İLAÇLA 35 MİLYON $

2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmayı hedeflediklerini belirten CEO Taşpolatoğlu, yerli bir şirketin üretimde güçlü olmasının önemini şu örnekle anlattı: “Biz yerli eşdeğer ilaç üretebildiğimiz için sosyal güvenlik kurumunun pazarlık gücü artıyor. Sadece ürettiğimiz 4 eşdeğer ilaçla SGK’ya 45 milyon dolar avantaj sağladık. Ürettiğimiz bir onkoloji ilacı ile yine SGK’ya ihalede 35 milyon dolarlık fiyat düşüşü sağladık.” Taşpolatoğlu Deloitte’un hazırladığı etki raporuna göre Abdi İbrahim’in ülkeye 645 milyon dolarlık katma değer yarattığını da vurguladı.

3D eczaneler geliyor. Üzerinde çalışılan projeye göre web sitesine laboratuar tahlilleri yüklenecek, hangi vitaminlere ihtiyaç varsa ona uygun kişiye özel vitaminler 3D eczanelerde üretilecek, kargo ile ulaştırılacak. Abdi İbrahim’in bir diğer projesi ise prospektüssüz, karekod’la bilgi alınan yeni nesil ilaç kutuları. Ancak bunun için de elbette mevzuat değişikliği bekleniyor.

Abdi İbrahim bundan 15 yıl önce dünyanın en büyük ilk 100 ilaç şirketi arasındaydı. Ancak TL’de geçen zamanda yaşanan sert değer kaybı, pek çok Türk şirketi gibi onun da değerini dolar bazında eritti ve global ligde sıra kaybetmesine neden oldu. Dr. Süha Taşpolatoğlu tekrar ilk 100’e girmek için çalıştıklarını söyledi. Abdi İbrahim kur riskini minimalize etmek ve global bir marka olmak için yurtdışı yatırımlarına başlamış. Almanya’da şirket kurulmuş, Suudi Arabistan, ABD ve birkaç Avrupa ülkesi sırada.