“2 büyük depremden sağ çıktık ya açlıktan ya soğuktan öleceğiz”

Kahramanmaraş ve depremde en çok yıkıma uğrayan illerin başında gelen Malatya’da depremzede vatandaşlar AKP’li Battalgazi ilçe belediyesinin deprem sonrasında herhangi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü. Birçok vatandaş CHP Malatya İl Başkanlığında toplanan yardımları almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

“YEMEĞİ GEÇTİM İÇİMİZİ ISITACAK BİR ÇAY BİLE YOK”

Çocuğuna giysi ve erzak almak gerektiğini belirten Handan Burcu, “Yaşadığımız depremden sonra çok büyük kayıplar verdik. Türkiye olarak hepimiz çok üzgünüz ama yaşadığımız mağduriyet akla mantığa sığmayacak kadar büyük. Alabildiğimiz tek şey su ve ekmek. Dört gündür boğazımızdan sıcak bir yemek geçmedi. Yemeği geçtim içimizi ısıtacak sıcak bir çay bile yok. Ben düne kadar şahsi yardımlardan ziyade belediyelerin yardımını görmedim. Bingöl AFAD’dan gelen çadırlar kuruldu, ısıtmak için hiçbir aparatımız yok. Soba yok, yakıt yok, elektrik yok. Elektrikli ocak olsa onu kullanacak elektriğe sahip değiliz. Tuvaletler kullanılmayacak durumda. Elimize geçen yiyecekleri de Suriyelilerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Ama biz 4 gündür sadece onlara akan şeyleri izlemekle yetindik. Artık buramıza kadar geldi. Artık hoşgörü gösteremeyecek moda geldik” diye konuştu.

“DEPREMDEN SAĞ ÇIKTIK AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ”

“Burada insani olarak çok kötü şeyler yaşıyoruz” diyen Burcu, “4-5 yaşında bir oğlum var ve tüm gayem onu koruyabilmek. 2 büyük depremden sağ çıktık ama ya enfeksiyondan öleceğiz, ya açlıktan ya da soğuktan. Ben 4 gündür buradayım ve belediyeye ait tek çalışan görmedim. Buraya gelen her kamyona yanaşıyoruz soba çıksın da çocuklarımız ısınsın diye. Şu an Malatya’da öyle bir şey yok. Depremden 10 il etkilendi bunu anlıyorum da bizim belediyelerimiz nerede. Bir sıcak kumanya getirip burada dağıtamıyorsak belediyecilik nerde? İyi günde sizi zaten görmedik de kötü günde hiç görmüyoruz. Lütfen artık girdiğiniz deliklerden çıkın” ifadelerini kullandı.