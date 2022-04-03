

2. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar..

2. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bakla Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı bakla

8 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı un

1 kase yoğurt

1/2 demet dereotu

Nane

Karabiber

Tuz

1 çorba kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Baklaları ayıklayıp yıkayın. Küçük küçük doğrayıp et suyunda haşlayın. Unu yoğurtla çırpıp baklalara ilave edin. Beş dakika daha kaynatın. İnce kıyılmış dereotu, nane, tuz ve kırmızıbiberi katın. Tencereyi ocaktan alın. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

Bohça Kebabı (Manisa Kebabı)

Malzemeler:

İç İçin;

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı su

1 adet soğan

1 çay bardağı sıvıyağ

1 er çay kaşığı kimyon, karabiber ve pul biber

1 su bardağı domates rendesi

2 su bardağı haşlanmış bezelye

tuz

Krep için;

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 şişe maden suyu

1 yemek kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz Beşamel Sos İçin,

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tepeleme yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Üzeri için kaşar peyniri

Yapılışı:

Et bir tencereye konulu üzerine su ilave edilerek yumuşayana kadar pişirilir.

Soğan yemeklik doğranıp bir tavaya konulur. Üzerine sıvıyağ ve baharatlar eklenerek kavrulur.

Kavrulduktan sonra üzerine, pişmiş et (içindeki su ile birlikte), domates rendesi, haşlanmış bezelye ve tuz ilave edilerek kendi suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirilir.

İçi hazırladıktan sonra krep hazırlanır. Bunun için, yumurta, süt ve soda iyice çırpılır. İyice çırpıldıktan sonra un ve tuz eklenerek tekrardan karıştırılır.

Teflon bir tava kızdırılır. Bir kepçe krep hamurundan dökülüp tavanın her tarafına yayılır. Önlü arkalı pişirilerek krepler hazırlanır.

Beşamel sos için tereyağ bir tavaya konularak eritilir. Üzerine un ilave edilerek un kokusu çıkana kadar kavrulur. Daha sonra süt ilave edilerek hızlıca karıştırılır. Üzerine tuz ilave edilerek koyulaşana kadar pişirilir. Muhallebi kıvamına gelen sos karıştırılarak soğutulur.

1 tane krep bir kasenin içine yerleştirilir. İçine 3 kaşık kadar etli içten konulup kapatılır.

Yağlanmış borcama ters çevrilerek yerleştirilir.Kreplerin hepsi yapıldıktan sonra üzerine beşamel sos dağıtılır.

En son dilimlenmiş kaşarlar dizilip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Bademli Üzümlü Pilav

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

1 çay bardağı kuru üzüm

1 su bardağından az file badem

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı kaynar su

Tuz (isteğe göre 1,5 adet et bulyon)

Yapılışı:

Pirinç 3-4 su yıkanarak nişastası akıtılır ve ılık su dolu bir kapta 10-15 dk. bekletilir. Bekletilen pirinçler son bir kez yıkanarak iyice süzülür. Tencereye tereyağı koyulur ve içine bademler eklenerek kavrulur, badem hafif pembeleşince içine pirinçler eklenir ve pirinçler tane tane olup saydamlaşana kadar kavrulmaya devam edilir.

Son olarak üzümler ve bulyon pirince eklenir 1-2 kez karıştırılır, kaynar su katılarak pirinçlerin üzeri göz göz olana kadar yüksek, göz göz olduktan sonra ise kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir. 10 dk. kadar dinlendirilerek servis yapın.

Hellim Peynirli Patlıcan Dilimleri

Malzemeler

4 dilim hellim peyniri

1 adet patlıcan

1 adet domates

Maydanoz

Zeytinyağı

Yapılışı:

Grill yada tost makinenizi en yüksek seviyesine ayarlayın.

Tüm malzemeyi dilimleyin, patlıcanların ince olmasına özen gösterin.

Hellim peynirini ve patlıcanları grile yerleştirin ve patlıcanların üzerine fırça yardımı ile zeytinyağı sürün.

İyice kızaran peynir ve patlıcanı servis tabağına alın, domatesleri 1-2 dakika pişirerek üzerine ekleyin.

İster sıcak isterseniz de soğuk servis yapın.

Pratik Turşu

Malzemeler:

450-500 gr salatalık

2 su bardağı su

1 su bardağı sirke

2 yemek kaşığı tuz (damak tadına göre artıp azaltılabilir)

1 tatlı kaşığı şeker

5 diş sarımsak

1 tutam dereotu

1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe göre)

Yapılışı:

Salatalıkları 2-3 cm kalınlığında doğrayın. Sarımsakları soyup iri parçalara bölün. Sirke, su, tuz, şeker ve kişniş tohumlarını küçük bir tencereye alıp kaynatın. Doğradığınız salatalıkları içine atıp 5-6 dakika rengi dönünceye kadar haşlayın. Haşlanan salatalıkları kavanoza alıp üzerine dereotu, kalan 1 diş çiğ sarımsağı ekleyip soğuyuncaya kadar bekleyin. Soğuyan turşunuzu hemen servis edin.

Sütlaç

Malzemeler:

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 şu bardağı toz şeker

1 şu bardağı süt

tarçın

Hazırlanışı:

Sütlaç yapmak için öncelikle pirinci yıkayıp su ile ateşe koyun. Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın, soğuk sütü ekleyin. 1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin. Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin. Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin. (pirinç unu ılınmış olmalı). Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin. Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım kaynatın.

Sütlacı kaselere paylaştırın. Soğuyunca sütlaçların üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR AYET

Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakara( 2) 184



ORUÇ İLE İLGİLİ HER GÜN BİR HADİS

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın).