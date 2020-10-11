2 günlük toplantıya 483 bin lira ödediler

Adı bir zamanlar yolsuzluklarla anılan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), bu kez de süper lüks toplantısıyla gündeme geldi. İLKSAN’ın 4’üncü Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı, 14 Ağustos’la 16 Ağustos arasında yapıldı. Ancak toplantı, Ankara’da MEB’e bağlı birçok toplantı salonu olmasına rağmen Antalya Belek’teki süper lüks 5 yıldızlı otelde gerçekleştirildi.

‘Pazarlık usulü’ ile yapılan 2 günlük toplantının faturası 483 bin lira oldu. 14 Ağustos’ta başlayacak program için sadece bir gün öncesi bir firmayla sözleşme imzalandı. Toplantıya yöneticilerin ve birçok üyenin aileleriyle birlikte katıldığı öğrenildi.