2 günlük yasak yeterli mi? 11 Nisan 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

#FOXHaber #FOX Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HD izle! Prof. Dr. Kayıhan Pala: "Sadece hafta sonları yasak ilan etmek çözüm olmaz…" Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 11 Nisan 2020 Cumartesi bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteninde!
Anasayfa Alaturka Online 2 günlük yasak yeterli mi? 11 Nisan 2020 Gülbin Tosun ile FOX...