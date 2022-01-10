2 milyar liralık işi ihalesiz verdiler

PTT’nin 2 milyar lirayı aşan posta dağıtım ve kargo ihalesinin ‘doğrudan temin’ ile verildiği ortaya çıktı. Sayıştay kararın riskli olduğuna dikkat çekti.

Ali Ekber ERTÜRK

Sayıştay, PTT’nin 2 milyar lirayı aşkın dev ihaleyi, açık ihale usulü yerine, “Doğrudan temin” ile verdiğini belirledi. 2 milyar liralık “Ayrım Dağıtım Hizmet Alımı” işi ile 66.2 milyon liralık araç temini ve 38.8 milyon liralık araç kiralama işi, usule aykırı olarak “Doğrudan temin” ile verildi. Sayıştay, “İlan yapılmadan ve teminat alınmadan gerçekleştirilen doğrudan temin yöntemi ile PTT açısından mali ve idari riskler doğmaktadır” dedi.

KURUMA DA ZARAR VERİYOR

Sayıştay raporunda bu ihaleler konusunda ‘’Sari ve süreklilik arzeden hizmet alımlarında, ihale usulleri yerine doğrudan temin yönteminin tercih edilmesi, temel ilkeler bölümünde yer alan, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile rekabetin, saydamlığın, eşit muamelenin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ilkesine uygun değildir. İlan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın ve bu prosedürdeki ihale yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın gerçekleştirilen doğrudan temin yöntemi, PTT A.Ş. açısından mali ve idari riskler de doğurmaktadır” denildi.

Doğrudan temin ile verilen büyük ihaleler

Sayıştay raporuna göre PTT’nin 2020 yılı içinde “doğrudan temin” ile verdiği büyük ihalelerden bazıları şöyle:

– 2 milyar 41 milyon 407 bin 558 TL sözleşme bedelli ve PTT’nin asli ve sürekli nitelikli posta ve kargo hizmetleri için gerçekleştirilen Ayrım Dağıtım Hizmet Alımı (7 Bölge)

– Sözleşme bedeli toplam 38.8 milyon TL olan, 45 Şoför çalıştırılması ile bin 684 Adet Şoförsüz ve Yakıt Hariç Aracın (Filo) Hizmet Alımı Sureti ile Taşıt Edinilmesi

– Sözleşme bedeli 66.2 milyon TL olan, muhtelif türde 504 adet aracın temin edilmesi işi…