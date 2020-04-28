2 milyon esnafın temsilcisi palandöken’den çağrı: Bakkal ve marketler açık olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sonucu, bakkal ve küçük marketlerin kapanması nedeniyle, esnafın mağdur olduğunu, evlerdeki israfın da patladığını söyledi.

Palandöken SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Vatandaşlar hafta sonu kullanmayı düşündükleri gıda maddelerini hafta içinde büyük miktarlarda alıp evlerine stokluyor. Bu da ürünlerin bir bölümünün bozulup bayatlamasına ve çöpe atılmasına neden oluyor.

Milli kaynakların heba olmaması için bakkal ve sokak aralarındaki küçük marketler, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de, belirli saatler arasında açık olmalı” dedi.

ALBAYRAK’A İLETECEK

Bu hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüntülü konuşup bu taleplerini ileteceklerini de açıklayan Palandöken, her hafta Maliye, Çalışma ve Ticaret Bakanlarıyla telekonferansla görüştüklerini, dertlerini paylaştıklarını söyledi.

Palandöken, ‘’Esnafımızdan bize ulaşan tüm sıkıntıları, çözüm önerilerimizi Sayın Bakan’a ileteceğiz. Bakkal ve marketlerin yasak günlerinde belli süre açık kalmasını, 65 yaş üstü esnafa muafiyet tanınmasını ve esnafın yanında çalışan usta, çırak ve kalfalara da karşılıksız asgari ücret kadar bir para ödenmesini isteyeceğiz” diye konuştu.

Bakkalların açık olmasının salgınla mücadeleye zarar vermeyeceğini de belirten Palandöken, şunları söyledi:

EKMEK VE GAZETESİNİ ALSIN

*Salgınla mücadele edeceğiz tabii ancak hayat da devam ediyor. İnsanlar sabah sütünü, ekmeğini, gazetesini ve acil ihtiyaçlarını bakkaldan alabilmeli ve hayatına evinde devam etmeli.

*Yasağın olduğu günlerde hiç olmazsa 4-5 saat bakkallar açık olsa, hiç kimse stok yapma ihtiyacı duymaz. Marketlerdeki gibi sıra, kuyruk da olmaz. İnsanlar da rahat eder, esnafımız da üç beş kuruş kazanacağı için devletten bir şey beklemez.

65 yaş üstü esnaf çalışmalı

Başkan Palandöken, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağından esnafın muaf tutulmasını da istedi. Büyük bölümü bakkal, oto tamircisi, lokanta, çay ocağı işletmecisi gibi küçük esnaf olan 65 yaş üstü esnafın dükkanını açamadığı için yanında çalıştırdığı usta, kalfa ve çırakların da evlerinden çıkamadığını belirten Palandöken, 65 yaş üstü esnafın en üst düzeyde sıhhi kurallara uyarak kendi dükkanında çalışmasına izin verilmesini istedi.