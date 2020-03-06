2 milyon kişi devre mülk vurgunu yedi

TBMM’de oluşturulan, Devre Mülk ve Devre Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyetleri Araştırma Komisyonunda, Türkiye’de 700 bin devre-mülk mağduru olduğu açıklandı. Mağdurların sayısı aileleriyle birlikte 2 milyon kişiye ulaşıyor.

Maketten satış yapıp kaçan ya da inşaatı yarım bırakan, bin adet devre mülkü 50 bin kişiye satan ve yıllık aidat da toplayan şirketlerin, milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirtilirken, komisyon üyesi MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak kendisinin mağdur olduğunu ve devre mülkünü satamadığını söyledi.

MÜKERRER SATIŞ YAPILIYOR

Termal Mağdurları Platformu adına komisyona bilgi veren kimya mühendisi Süleyman Polat, “Yasal olarak geçersiz sözleşmelerle, mükerrer satışlar yapılıyor. Ortada arsa yok, insanlar geçersiz sözleşmelerle kandırılıyor. Boş araziler, maket üzerinden satılıyor. Bir tane örnek var. Ucuza alıyorsun, bittiği vakit, 2’ye aldın 10’a satacaksın deniliyor. Mağdurlardan bir de olmayan devre mülk için aidat toplanıyor” dedi.

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DİREKSİYON ÖĞRETMENİNİN FERYADI

Direksiyon öğretmeni olan mağdur Büşra Doğan ise komisyonda sahte devre mülk alımında yaşadığı süreci anlattı:

“2016’da topraktan devre mülk aldım, 30 ay sonra teslim dediler ama bir çivi bile çakılmadı. İnsanlar lüks salonlarda, hayali maketler, slayt gösterileri, kurgulanmış pazarlama yöntemleriyle, ömür boyu tatili yapma hayali oluşturup, geçersiz sözleşmeler ve senetler imzalatılıyor.

Zeytinlik ve tarım arazileri gösterilip, inşaata yakında başlanacağı vaat ediliyor. Teslim tarihinde ne devre mülk ne muhatap var. Dava açsanız da şirketlerin içi boşaltılmış, paralar geri alınamıyor. Genelde muhafazakâr, yaşlı, emekli, dul ve termal tatili tercih edenlerin ikramiye, tazminat ve dişinden tırnağından artırarak oluşturduğu birikimler, bu şirketlerin kirli emellerine alet ediliyor.”

NE YAPILMALI ?

Komisyonda konuşan Avukat Burak Çoğalan ise Reklam Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak; “Devre mülklerin inşaatı bitmeden veya maket üzerinden satışını engellenmeli. Satıcı şirket tarafından teminat ve benzeri tedbirler alınarak devre mülk alıcılarının korunması sağlanmalı. Maketten satış yapıp kaçan veya dolaylı yoldan iflas veya iflas erteleme davaları açan şirket yetkilileri dolandırıcılık suçu kapsamına alınmalıdır” dedi.