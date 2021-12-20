2 milyonu aşkın icralı ve hacizli araç otoparklarda çürüyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca aracın üzerinde haciz ve icra kararı bulunduğunu söyledi. Bunların ekonomiye kazandırılması için bir adım atılması gerektiğini belirten Tekin, “5 milyonunun üstünde araçta satılamaz kaydı var. Bu ekonominin çarkları dönmüyor demektir. 2 milyona yakın araç otoparklarda haciz için bekliyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ataşehir’de icralı ve hacizli araçların bulunduğu Burakbey Acarlar Yediemin Otoparkı’nda incelemelerde bulundu. Türkiye’de 2 milyonu aşkın icralı ve hacizli aracın otoparklarda çürüdüğünü belirten Tekin, bu araçların ekonomiye kazandırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE MOTORLU ARAÇ OTOPARKLARDA ÇÜRÜYOR

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Tekin, asıl stokçunun kim olduğunu vurgulamak için burada olduğunu belirterek “Şimdi burada bu aracın sahibi borcunu ödeyemiyor. Alacaklı alacağını ödeyemiyor. Otoparkçı parasını alamıyor. İşte 20 yıl önceki araçlar görüyorsunuz orada, çöpe dönmüş. Birincisi şu; 30 gün içerisinde borçluya bir yazı yazacaksınız. ‘Gel borcunu öde, arabanı al.’ 30 gün içerisinde arabasının borcunu ödeyemiyorsa derhal bu paraya çevrilecek. Ve bankaya yatırılacak, hiç olmazsa alacaklı alacağını alabilecek durumda olsun” dedi.

“İŞ MAKİNALARININ PİYASADA ÇALIŞIR OLMASI LAZIM”

İcra otoparklarında büyük bir stok olduğu, çok sayıda iş makinalarının burada çürüdüğüne dikkat çeken Tekin, “Şunların hepsinin piyasada olup çalışması lazım. Durum çok vahim” diye konuştu.

ÜLKEMİZDE 24 MİLYON 750 BİN MOTORLU ARAÇ VAR:

Türkiye’de 24 milyon 750 bin motorlu araç olduğunu, bunun 5 milyonunun üstünde satılamaz kaydının bulunduğunu belirten Tekin, “Bu ne demektir? Ekonominin çarkları dönmüyor demektir. 2 milyona yakını da çöpte hacizle bekliyor. Şimdi 2 milyondan bahsediyoruz sizin stokçu dediğiniz taş patlasın 2 bin, 3 bin araba” dedi.

’17 yılda bir sorun çözülemez mi?’ diye soran CHP’li vekil, “Milli servet şu anda yok oluyor. El birliğiyle yok ediyoruz. Burada bir yasal sıkıntı var. Ya bir kararnameyle ya da parlamentoda bir yasayla, bir kararla bu araçları milyonlarca ekonominin katkısına sunmuş oluruz ve alacaklı da verecekli de çok rahatlıkla parasını aldığını görür. Son günlerde de ikinci el araba bulunmuyor hikayesine de bir derman olur diye düşünüyorum. Bugün Yunanistan’ın bütün araç sayısı 3-3 ,5 milyondur. Yunanistan’ın araç sayısı kadar bizim araçlarımız çöp haline gelmiş” ifadesinde bulundu.

“BÜROKRASİNİN YAVAŞ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SATILAMIYOR”

Burakbey Acarlar Yediemin Otopark’ı işletmecisi Yılmaz Yüksel de buradaki araçların hep bürokratik işlemlerin yavaş işlemesi dolayısıyla satılamadığını belirterek, şunları söyledi:

*Bunun çözümü kendimize göre, bu gümrüklerde uygulanan sistemin icraları da uygulaması aracın bazen üzerine tedbirler alınıyor. İşte bu tedbirlerden dolayı sekiz yıl, on yıl, on ikiyi bekliyor.

*Bu arada da ekonomik değer bitiyor. Sonuçta ister borçlu, ister alacaklı bu davayı kazansa bile ortada ekonomik bir şey kalmamış oluyor. Halbuki buna belli bir sınır koyup da bunlar paraya çabuk çevirilip para da ilgili devlet grubunun hesabına yatsa, ne kadar uzun sürerse sürsün gerek borçlu gerekse alacaklı hiçbir şekilde maddi bir zarara uğramamış olacak.

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