2. tur ne zaman? 2023 seçimler 2. turda milletvekili seçimi olacak mı?

14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayımının sona ermesinin ardından, seçimlerin iki tura kaldığı açıklandı. İlk turda yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadığı için seçimler ikinci tura kalacak. 2023 seçimleri 2. turu YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

2023 SEÇİMLERİ 2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle seçimler 2. tura kalıyor. 2. tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

28 Mayıs Pazar günü seçmenler sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Milletvekili seçimleri için oy kullanılmayacak.

2. TUR SEÇİMİ NASIL OLACAK?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor.

İkinci turda ise yüzde 50 +1 şartı bulunmuyor, ilk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor, daha yüksek oy alan aday kazanıyor.