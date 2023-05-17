58.2 F
Los Angeles
16 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündem2. tur ne zaman? 2023 seçimler 2. turda milletvekili seçimi olacak mı?

2. tur ne zaman? 2023 seçimler 2. turda milletvekili seçimi olacak mı?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayımının sona ermesinin ardından, seçimlerin iki tura kaldığı açıklandı. İlk turda yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadığı için seçimler ikinci tura kalacak. 2023 seçimleri 2. turu YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

2023 SEÇİMLERİ 2. TUR NE ZAMAN?

14 Mayıs günü düzenlenen genel seçimde yüzde 50 oy oranını geçen aday olmadı. Bu nedenle seçimler 2. tura kalıyor. 2. tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

28 Mayıs Pazar günü seçmenler sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak. Milletvekili seçimleri için oy kullanılmayacak.

2. TUR SEÇİMİ NASIL OLACAK?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde adaylar arasında bir ismin yüzde 50+1 oy alamaması halinde seçim 2. tura kalıyor.

İkinci turda ise yüzde 50 +1 şartı bulunmuyor, ilk turda en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor, daha yüksek oy alan aday kazanıyor.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,481BeğenenlerBeğen
16,160TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,686TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States