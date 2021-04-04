2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 1250 sporcu katılacak

İZMİR (AA) – "Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz" temasıyla 11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na üst düzey atletlerin de aralarında yer aldığı 1250 sporcunun katılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 42 kilometre 195 metrelik yarış, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki Lozan Meydanı girişinden start alacak.

Koşucular, organizasyon kapsamında Alsancak Garı'nın önünden geçip, Altınyol üzerinden Bostanlı Vapur İskelesi'ne kadar gidip ilk dönüşü gerçekleştirecek.

Sporcular; Altınyol, Alsancak, Konak, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı istikametinde koşup Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki İzmir Marina'dan ikinci dönüşü yapacak.

10 kilometrelik yarış ise yine Lozan Meydanı girişinden saat 07.20'de başlayacak. Sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktası ile aynı yerde bulunan bitiş çizgisine ulaşacak.

Yarışa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 1250 kişi katılacak.

Genel klasmanda ilk üçe giren sporculara sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak geri dönüşümlü malzemeden özel olarak üretilen kupalar verilecek. Genel klasman birincileri, 10'ar bin dolar para ödülü kazanacak.