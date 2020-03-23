2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Saat 11.30’da Diriliş mahallesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:
Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki çocukları Turan Karakaya, düşen oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2. katından düştü. 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, çocuğun düştüğü evde ve apartman bahçesinde inceleme yaptı. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenleri duygulandırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)