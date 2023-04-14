2 yıl gecikmeli, 8 kat pahalı müjde!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın (15 Nisan Cumartesi) açılışını yapacağı Kocaeli Şehir Hastanesinin normal süreden 2 yıl gecikmeli olarak seçime özel açılacağı ve devlete 8 kat pahalıya mal olacağı bildirildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Erdoğan’ın açılışını yapacağı Kocaeli Şehir Hastanesi’nin maliyetinin 395 milyon 860 bin dolar olarak hesaplandığını, ancak devletin hastanenin müteahhidine 25 yılda kira olarak 3 milyar 167 milyon dolar ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Şahin, hastanenin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle yapılması yüzünden kamu aleyhine, müteahhit lehine şartlar oluştuğunu, ağır sözleşme şartları yüzünden hastanenin inşaat maliyetinin 8 katı tutarında paranın halkın vergilerinden ödeneceğini belirtti. Kiranın dolar bazında ödenmesi yüzünden de devlete fazladan kur riski bindiğine de dikkat çeken Dr. Şahin, “Halktan toplanan vergiler katbekat ödemelerle KÖİ müteahhitlerinin cebine gidiyor. Müteahhit Kocaeli hastanesini 395.8 milyon dolara yapacak, ancak halkın vergilerinden müteahhide bunun 8 katı, yani 3 milyar 167 milyon dolar ödenecek. Üstelik dolar arttıkça vatandaşın ödeyeceği para daha da artacak” dedi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı raporlarına göre hastanenin 2021 yılında açılmasının planlandığını, ancak çeşitli nedenlerle geciktikten sonra seçim yatırımı olarak bugüne özellikle bekletildiğini söyledi. Şahin, “AKP, halka büyük yük getirecek hastaneleri bile seçim propagandası için kullanıyor. Yine seçim öncesi bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız” dedi.

108 HASTANE PARASINA 14 HASTANE

Şahin, bugüne kadar yapılan 14 şehir hastanesine 2023 yılında kira ve hizmet bedeli olarak 46 milyar 622 milyon TL ödeneceğini, bunun yaklaşık 2.5 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi. 14 hastanenin yapımı için 8 milyar 77 milyon dolar harcandığına işaret eden Şahin, “Yaklaşık 3 yılda ödeyeceğimiz kira bedeli aslında 14 hastanenin toplam yatırım bedelini karşılıyor. Ama sözleşme gereği halkımız 25 yıl kira ödeyecek. Hastane başına ortalama maliyet 576.9 milyon dolar. Demek ki 14 hastane yaptırıp müteahhide 108 hastane parası ödeyeceğiz” dedi.

Tablo: Şehir hastaneleri paramızı böyle yutuyor:

Şehir hastanesi sayısı: 14

14 Hastanenin yatırım maliyeti: 8.077 milyar dolar

Hastane başına ortalama maliyet: 576.9 milyon dolar

14 hastaneye 2023’te ödenecek kira ve hizmet bedeli: 2.5 milyar dolar

Ödenecek toplam kira süresi: 25 yıl

Yıllık 2.5 milyardan 25 yılda toplam ödeme: 62.3 milyar dolar

62.3 milyar dolara, ortalama 576.9 milyon dolar maliyetle yapılacak hastane sayısı: 108