2 yıl önce sığınma evine yerleşmişti… Kocası tarafından 7 yerinden bıçaklandı

İki yıl önce gördüğü şiddet yüzünden evden kaçarak sığınma evine yerleşen Songül E., eşi Haydar E. tarafından yedi yerinden bıçaklandı. Songül E. şu anda yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor.

Fırat FISTIK

Ülkemizde kadın cinayetlerinin, yaralanmaların önüne geçilemiyor. Kısa bir süre önce İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına da defalarca kez tepki gösteren kadınlar, yasalar yoluyla artık bu cinayetlerin, saldırıların ve yaralanmaların önüne geçilmesini talep ediyor.

Kadınların uğradığı şiddet ve yaralanmaların biri de Ankara’da yaşandı.

Songül E. ile eşi Haydar E. arasındaki boşanma davası iki yıldır sürüyordu. Songül E. ısrarla ayrılmak istese de Haydar E.’nin tehditleri ve gösterdiği şiddet yüzünden boşanma iki yıldır tamamlanmadı.

Ailesinin aktardığına göre Songül E. 16 yıl boyunca Haydar E. tarafından eve hapsedildi. Ailesiyle de yıllardır görüşmesine izin vermiyordu.

2 SENE ÖNCE SIĞINMA EVİNE GİTMİŞTİ

Songül E., 2 sene önce evden kaçarak sığınma evine gitti. Evde gördüğü şiddetten bu şekilde uzak kalabildi.

Birkaç aydır da sığınma evinden ayrılarak kendi ailesinin evine döndü.

ÇOCUKLARINI ALMAK İÇİN GİTMİŞTİ…

İki çocuğu bazı günler babasında kalıyordu. Songül E., 28 Ekim 15.00 sıralarında çocukları almak için eşiyle Keçiören Kerkük Parkı’nda buluştu.

Buradaki tartışmanın ardından Songül E., eşi Haydar E. tarafından yedi yerinden bıçaklandı. Bıçak darbelerinin biri de boynuna isabet etti.

Ailesi, Haydar E.’nin bu saldırıyı Songül E.’yi eve döndürmek için yaptığını düşünüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı kadın Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Annesi de hastanenin önünde gelecek güzel haberi bekliyor. Haydar E. ise saldırı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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