20 asırdır ayakta duran su kemeri iş makinalarıyla tahrip edildi

Kuşadası’ndaki pınar sularının Efes Antik Kentine götürülmesi amacıyla binlerce yıl önce yapılan Kenchrios Su Yolu üzerindeki kemer iş makineleriyle tahrip edildi. Toplam uzunluğu 43 kilometre olan su yolunun üzerindeki 5 önemli kemerden biri olan Bahçecik Boğazındaki Didar Su Kemeri, bir süre önce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) girişimiyle Arkeolojik Sit olarak tescil ettirilmişti.

BÜYÜK TAHRİBAT VAR

Bahçecik Boğazı’nda kimliği belirsiz kişilerce büyük iş makineleriyle açılan yolla ulaşılan su kemerinde büyük bir tahribat yaşandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bahçecik Boğazı’ndaki Efes antik kentinin su yolu üzerindeki en sağlam kemerlerinden biri olan Didar Su Kemeri’nin tahrip edildiğini öğrendik.

1. Derece Arkeolojik Sit kapsamında olan Didar Su Kemeri’nin tarihi bir değerinin yanında, Kuşadası’nın en önemli kültürel miraslarından birisidir. M.S. 1. Yy’da inşa edildiği bilinen kemerin günümüze kadar ulaşıp, bugün ise kim olduğunu bilmediğimiz vandallar tarafından tahrip edilmesine çok üzüldük. Tarihi mirasa zarar veren kişilerin bulunmasını ve gerekli cezayı almasını umuyoruz” dedi.