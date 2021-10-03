20 aylık Betül corona virüsüne yenildi

Batman’da annesi Fatma Acar’la birlikte corona virüsüne yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman’da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte coronaya yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ BEBEK DAHA TEDAVİ GÖRÜYOR

Betül Ayla’nın hastane morgundan alınan cansız bedeni gözyaşlarıyla Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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