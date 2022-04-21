20. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

20. Gün Ramazan İftar Menüsü

Köfteli Bezelyeli Mercimek Çorbası

Pratik Taze Fasulye

Zarf Böreği

Yoğurt

Kayısı Tatlısı

Köfteli Bezelyeli Mercimek Çorbası

Köfte için;

300 gram kıyma

Karabiber

Yarım çay bardağı kısırlık bulgur

4, 5 dal maydanoz

1 çorba kaşığı mısır unu

Tuz

Çorba için;

1 tane soğan

2 tane domates

300 gram bezelye

1 tane havuç

1 kaşık salça

Soğanları ince ince doğrayıp sararttıktan sonra domatesi ekliyoruz, iç bezelyeyi üzerine ilave edip mısır unu ve salçayı ekliyoruz 5 dk eklediğimiz malzemelerle kavuruyoruz. 1, 5 lt civarında suyu ekleyip tuzunu koyarak 15 dk kaynatıyoruz. En son aşama olarak da hazırladığımız köfteleri ekliyoruz. İsteğe bağlı olarak da az miktarsa kekik eklenebilir. Köftenin yapılışı; Köfte malzemelerinin hepsi bir kaba alınarak iyice yoğrulur. Yoğurduğumuz malzemeden bir fındık büyüklüğünde alarak elimizde yuvarlıyoruz.

Pratik Taze Fasulye

Malzemeler:

500gr. taze fasulye

1 orta boy tatlı soğan

2 adet olgun domates

1 tatlı kaşığı tozşeker

Yarım su bardağı sıvıyağı

1–1,5 su bardağı sıcak su

tuz

Yapılışı:

Fasulyeler ayıklanır, yıkanır isteğe göre boyuna ikiye bölünür. Soğan ve domates kabukları soyularak yemeklik doğranır. Soğan tencereye alınır. Tuz, şeker ve zeytinyağı ilave edilerek pembeleşene kadar kavrulur. Fasulyeler eklenerek 5–10 dk. Fasulyelerin rengi değişene kadar kavrulmaya devam edilir. Domatesler ve sıcak su eklenerek ağır ateşte, yaklaşık 20 dakika fasulyeler yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirilir. ılık ya da soğuk olarak servis yapın.

Zarf Böreği

Malzemeler:

16 dilim için :

4 adet yufka

300 gr. Dana kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet yeşilbiber

2 adet domates

2 adet yumurta ( 1tanesinin sarısı öreklerin üzerine)

5 yemek kaşığı yoğurt

yarım çay bardağından biraz fazla sıvıyağ

Yapılışı:

Geniş bir tavaya, sıvıyağ ve yemeklik doğradığınız soganı alarak hafif pembeleşene kadar kavurun.

İnce ince kıydığınız biberleri ekle ve kıymayı ilave ederek suyun çekene kadar kavurun. Domatesleri ve baharatları ilave ederek 2 dakika daha kavurun ve ocağı kapatın.

Başka bir kapta 1 yumurta+ 1 yumurta akını, yoğurt ve sıvı yağı çırpın. Yufkayı tezgaha serip yufkanın her yanına karışımdan iyice sürün ve ikinci yufkayı üzerine serin.

Kıymalı harcı yufkaya iyice yayın ve sol ve sağ kenarlarını oraya getirip katlayın, üst ve alta da aynı işlemi uygulayarak yufkaları kare şekline getirin.

Katladığınız köşeleri tekrar kare olacak şekilde uçlardan ortaya doğru katlayın.

Katladığınız yufkaları önce ortadan dörde sonra da sekize bölün.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin ve fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Yoğurt

Kayısı Tatlısı

Malzemeler:

1 kg. kuru kayısı

400 gr.şeker

2 çorba kaşığı susam

200 gr. Badem içi yada ceviz

2 litre su

Yarım limon suyu

Kaymak

Yapılışı:

Kuru kayısıları yıkayıp temizledikten sonra geniş bir tencereye alın.

Suyu, şekeri ve kayısıları tencereye alarak kaynatın.

Kayısılar yumuşadığında tencereden çıkarıp süzün ve soğumaya bırakın.

Bıçakla kayısıların içlerini açarak badem ya da ceviz doldurun.

Kayısıları bir tepsiye dizin, orta ateşte kaynatın.

Kayısıları pişirdiğiniz hafif ağdalanmış şurubu kayısıların üzerine gezdirin ve soğuduğunda susam serperek ve kaymak ekleyerek servis yapın.