İSTANBUL (AA) – İstanbul'da başlayan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 23 madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonada 21 branşta toplam 23 madalya kazanan ay-yıldızlılar, günü zirvede bitirdi.
Türk sporcular 9 altın, 10 gümüş ve 4 de bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular şunlar:
Altın madalya:
100 metre: Umut Uysal
400 metre: Kubilay Ençü
1500 metre: Devrim Kazan
5000 metre: Mahsum Değer
400 metre engelli: Berke Akçam
3000 metre: Rümeysa Coşkun
Üç adım atlama: Gizem Akgöz
Disk atma: Özlem Becerek
Cirit atma: Münevver Hancı
Gümüş madalya:
4×100 metre: Tibet Sancak, Oğuz Uyar, B.Deniz Çelen, Umut Uysal
Gülle atma: Savaş Parlak
1500 metre: İslam Taşçı
Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü
100 metre: Zülha Armutçu
400 metre engelli: Meryem Aygün
3000 metre su engelli: Urkuş Işık
Sırıkla atlama: Sıla Simay Harman ve Beyza Baş
Cirit atma: Esra Türkmen
Bronz madalya:
100 metre: Oğuz Uyar
Yüksek atlama: Orhan Baştürk
800 metre: Süreyya Yıldız
3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan