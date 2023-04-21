20 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin seçim stratejisi: Müjde

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. 14 Mayıs tarihi yaklaştıkça sandığın ‘çekim gücü’ de artıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden galip çıkmak isteyen iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), bütçe açıklarını da göze alarak, vatandaşın cebini doğrudan etki edecek düzenlemeleri peş peşe hayata geçiriyor.

İktidarının ilk yıllarında, kömür, makarna, beyaz eşya yardım sosyal yardımlarla kamuoyuna yansıyan seçim paketleri zaman geçtikçe toplumun tüm kesimlerini “kucaklayan” bir hale büründü.

Vergi, sigorta primi, imar ve öğrenci aflarıyla yeni kaynak yaratmaya çalışan AKP, maaş zamları, ikramiyeler sosyal yardımlar, düşük faizli krediler, borç yapılandırmaları, vergi indirimleri, yeni memur ve işçi kadroları gibi adımlarla oy oranını korumaya çalışan AKP, TOGG tanıtımı, konut kampanyaları ve doğalgaz müjdeleriyle bugüne kadar hiç olmadığı kadar bonkör.

İşte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son birkaç ayda duyurduğu ve “20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz bu zamana kadar neredeydiniz” diye sordurtan vaat ve müjdeler…

* Düşük faizli ev kredisi

* 3600 ek gösterge

* Vergi ve prim borçlarına af

* Varlık Barışı

* Sosyal konut kampanyası

* Ucuza kamu arsası

* Sözleşmelilere kadro

* EYT düzenlemesi

* Düşük emekli maaşına zam

* Elektrik ve doğalgaza indirim

* Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar

* Ev hanımlarına prim desteği

* Her ailede en az bir çalışan

* Bir yıl boyunca bedava doğalgaz

SON PAKETİN MALİYETİ 150 MİLYAR LİRA

Seçimlerde oylarını artırmak için çeşitli kesimlere devlet bütçesinden para dağıtmayı hızlandıran iktidarın TBMM’ye getirdiği son mini seçim torbasının maliyeti 149.3 milyar liraydı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla Hazine’nin SGK’ya aktaracağı ilave kaynağın yıllık maliyeti 120.8 milyar liraya ulaşırken, diğer tutarlar şöyleydi:

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması: 24.9 milyar TL

Gazi madalyasına yapılan zam: 2 milyar TL

Yüksek yargıya yapılan zam: 80 milyon TL

İşsizlere fazla ödemenin affı: 36 milyon TL

Geçici işçiye süre uzatımı zammı: 1.2 milyar TL

Kurum doktorlarına zam: 286.7 milyon TL