200 bin ağacın kaderini yarın bilirkişi belirleyecek!

Eskişehir’de Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören mahallelerinde, Mihalıççık ilçesi Adahisar ve Sivrihisar ilçesi Dumluca mahallelerini kapsayan 31 bin hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi. Projenin hayata geçmesiyle 31 bin hektarlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı ormanlık alanda 200 bin ağaç katledilecek.

ÇED’İN İPTALİNİ İSTEDİLER

Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali için mahalle muhtarları, belediyeler, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği yargıya başvurmuş, Eskişehir İdare Mahkemesi, olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasına karar vermişti. Geçen Ocak ayında yapılması planlanan keşif önce kötü hava şartları nedeniyle sonrasında da corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, yarın keşif yerinde olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

”PORSUK ÇAYI KİRLENECEK”

* Maden aramasında kullanılan zehirli atıklar Porsuk Çayı’na karışması ile hem şebeke suları hem de Porsuk Çayı kirlenecek.

* Porsuk Çayı’nın kirlenmesiyle de tarım arazilerinde üretim bitecek. Porsuk Çayı’nda da hiçbir canlı yaşayamayacak.

* Bölgedeki yaban hayatı yok olacak. Halkın geçimini sağladığı küçükbaş hayvancılık için yaygın olan mera alanları da katledilecek.

* Ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, meralarımızın ve temiz su kaynaklarımızın yok olmaması için köylülerimizin yanındayız.

”DESTEK BEKLİYORUZ”

Yurtman, konuşmasında yarın Beylikova Süleymaniye Mahallesi’nde yapılacak olan bilirkişi incelemesinde dernek olarak doğaya sahip çıkmak için ellerinde gelen gayreti göstereceklerini belirterek, duyarlı vatandaşların yanlarında yer almasının istedi.