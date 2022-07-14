200 milyon dolar tünele sıkıştı!

İstanbul-Ankara demiryolu hattında dağı delemeyince, hazineyi delmişler. Tünel açarken yanlış makine kullanıldı. Dev araç, kayaya sıkıştı. Çıkarılması için üste 200 milyon dolar (3.5 milyar lira) verildi. CHP, olayı yargıya taşıdı.

Deniz AYHAN

Yol yapımlarında dağlarda tünel açmak için kullanılan dev TBM makinesi, Ankara İstanbul demiryolu rehabilite hattındaki çalışma sırasında dağda sıkıştı. Makinenin çıkarılması ve işin devamı için 200 milyon dolarlık yeni ihale yapıldı. Bu ihaleyi de makineyi tünelde sıkıştıran, devleti zarara uğratan firma aldı.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyu KİT Komisyonunda gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Ankara-İstanbul Demiryolu hattındaki rehabilite işini 2’si Çinli ikisi de Türk firma, 610 milyon dolar bedelle kazandı. Ancak iş taahhüt edilen sürede bitmedi ve 1.922 gün yani 5 yıldan fazla ek süre verildi. Bu süre sonunda da iş bitirilemedi. Dağı delerek tünel açan TBM makinesi tünelde sıkıştı. Çünkü yanlış TBM makinesi kullanıldı. Makine geriye doğru hareket de edemiyor.

HATAYI YAPANA ÖDÜL!

İşin devamı için ek ödenek çıkarıldı ama 200 milyon dolarlık 6 bin 100 metrelik tünel kısmı ilk ihale kapsamından çıkarıldı. Bu bölüm yeniden ihale edildi ve pazarlık usulüyle yine aynı şirketlere verildi, sanki tünel delme işinde onların bir kusuru yokmuş, hatalı TBM makinesi kullanmamışlar gibi. TCDD 2018’de 2 milyar 557 milyon 962 bin, 2019’da 2 milyar 546 milyon 895 bin, 2020’da 3 milyar 866 milyon 423 bin lira zarar etti. 2013-2020 yılları arasında toplam zararı 18 milyar 732 milyon 654 bin 531 lira. Bunun 200 milyon 142 bin doları (3 milyar 474 milyon 474 bin 489 lira) Ankara-İstanbul Demiryolu revize projesinden kaynaklanıyor.”

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