200 milyon TL’lik bandrol zararın araştırılması reddedildi

Tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin basım işi ihalelerinde ortaya çıkan yıllık 200 milyon TL’lik Hazine zararının nasıl oluştuğu, bu zarara kimlerin sebep olduğunun araştırılması önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. Konuyla hiçbir Hazine ve Maliye Bakanı’nın soru önergesine yanıt vermediği açıklandı.

Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu’nun “tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin basım işi ihalelerinde ortaya çıkan yıllık 200 milyon TL’lik Hazine zararının nasıl oluştuğu, bu zarara kimlerin sebep olduğunun araştırılması” için gündeme getirdiği araştırma önergesinin gündeme alınması reddedildi.

2 BAKAN ÖNERGEYE YANIT VERMEDİ

Konu ile ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi tarafından 6 Ekim 2020 tarihinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle verilmiş olan soru önergesinin cevaplandırılmadığı, daha sonra 22 Ekim 2021 tarihinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi daha verildiği ancak bu soru önergesinin de cevaplandırılmadığı, aynı soru önergesinin 17 Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle yeniden gönderildiği belirtildi.

Soru önergelerinin cevaplandırılmamış olmasının meclis araştırması açılması talebinin temel gerekçesini oluşturduğu ifade edildi.

“BU ZARAR NASIL OLUŞTU?”

Soru önergeleri sonrasında ortaya çıkan bazı bilgiler de ilave edilerek araştırma önergesinde durum şöyle özetlendi:

*Darphane tarafından yapılan bandrol ihalesini alan DNS firması bu işi yine SICPA Şirketine yaptırmaktadır. İşi en son devralan firma olan DİAS da işi yine SICPA’ya yaptırmaktadır. Yani bandrol işi bugüne kadar SICPA tarafından yapılmıştır. Öyle olduğu halde daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yıllık 200 milyon TL’yi aşmayan bir bedelle yaptırılan iş 2020 yılından sonra Darphane tarafından DNS Şirketine yıllık 400 milyon TL’ye yaptırılmaya başlanmıştır.

*Bandrol ücreti olarak bandrol kullanan şirketlerden yılda 500 milyon TL tahsil edilmekte, bunun 400 milyon TL’si ihale bedeli olarak DNS Şirketine ödenmekte, 100 milyon TL ise Darphaneye kalmaktadır. Bandrol basım işi halen SICPA tarafından yıllık 200 milyon TL’yi aşmayan bir bedel karşılığında yapılmaktadır.

*Yani DNS Şirketi bandrol basım işinin karşılığı olarak Darphaneden yıllık 400 milyon TL almakta, bunun 200 milyon TL’yi aşmayan bir kısmı ile işi SICPA Şirketine yaptırmakta, aradaki fark olan 200 milyon TL hiç yorulmadan DNS Şirketi sahiplerinin kazancı olmaktadır. Oysa bu işi daha önce SICPA Şirketi doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına yıllık 200 milyon TL bedel karşılığında yapmaktaydı.

*DNS Şirketine bu gayrimeşru kazancı sağlayabilmek için 2020 yılında bandrol kullanan şirketlerin ödeyeceği bandrollerin ücretleri yüzde 100 ila yüzde 400 arasında artırılmıştır. Yani DNS Şirketinin gayrimeşru kazancı Devletin gücü kullanılarak sağlanmıştır.

*18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bandrol basım işinin Darphane tarafından yapılması ve işin ilan yapılmaksızın pazarlık veya doğrudan temin usulü ile yapılması zorunlu kılınmıştır. Böylece DNS Şirketinin gayrimeşru kazancı için hukuksal altyapı oluşturulmuştur.

*İhale usulünün değiştirilmesini takiben DNS Şirketi 29 Mayıs 2020 tarihinde kurulmuş ve Eylül 2020 tarihinde bandrol basım ihalesini almıştır.

*Sonuçta daha önce GİB tarafından SICPA’ya yıllık 200 milyon TL’yi aşmayan bir bedelle yaptırılan bandrol basım işi Darphane tarafından 400 milyon TL’ye DNS Şirketine, DNS tarafından da 200 milyon TL’ye yine SICPA’ya yaptırılmaktadır. Hazine bilerek ve isteyerek yıllık 200 milyon TL zarara uğratılmış ve DNS Şirketine her yıl için 200 milyon TL menfaat sağlanmıştır.

*İş devam ettiği sürece her yıl için Hazine 200 milyon TL zarara uğratılmış olacaktır. Zamanın Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü bu zararın sorumlularıdır.

*Yukarıda belirtilen sebeplerle, tütün mamulleri ve alkollü içkilere yapıştırılan bandrollerin basım işi ihaleleri ile ilgili olarak ortaya çıkan soruların açıklığa kavuşturulması, yıllık 200 milyon TL’lik Hazine zararının nasıl oluştuğunun, bu zarara kimlerin sebep olduğunun ve konu ile ilgili diğer sorunların araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

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