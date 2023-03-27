2002’de kadınlar AKP’yi iktidara taşıdı, 2023’te AKP kadınları gözden çıkardı

KADIN KAZANIMLARINA SALDIRI, AKP’Lİ KADINLARLA AKP’Lİ ERKEKLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

TARTIŞMA kadına karşı şiddeti önlemek için uluslararası güvence getiren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılmasıyla başladı. İktidar sözcüleri tek imzalık bu kararı, “kadına karşı şiddetin 6284 sayılı yasayla önlendiğini” anlatarak savundu. Ancak seçim ittifakları gündeme gelince, bu görüş çabuk unutuldu. Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR, Cumhur İttifakı’na katılmak için “bu yasadan taviz verilmesini” şart koştu.

KADINLAR HEDEF OLDU

Bu talebe Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile Bakanı Derya Yanık, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar olmak üzere, AKP içindeki kadınlar, “kırmızı çizgimizdir” diyerek karşı çıktı. KADEM bu konuda, “Şiddetle mücadele noktasında 6284 kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı ilan ederiz” açıklamasını yaptı.

KADEM’DEN TEPKİ GELDİ

Partinin erkek egemen muhafazakar kanadı, bu isimleri hakarete varan ifadelerle hedefe koydu. İktidar kanadından gelen sert eleştirilere KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Esra Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendinin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor.

Bunu hiçbir hal ve durumda kabul edemeyiz. Toplum olarak ‘dur’ demeliyiz” yanıtını verdi. Tartışma sürerken YRP şartlarının kabul edildiğini belirterek Cumhur İttifakı’na katıldı. YRP, kabul edilen şartlarını da kadına şiddet yasasının düzenlenmesi, süresiz nafaka hakkının kaldırılması ve LGBT derneklerinin kapatılması olarak açıkladı. Kadın hakları savunucuları, bu taleplerin 14 Mayıs’taki seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanması durumunda hayata geçirileceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

PAZARLIK KONUSU YAPILDI

“Başta şiddet olmak üzere boşanma, nafaka ve çalışma hayatında eşitsizlik gibi hayatın hemen hemen tüm alanlarında mağduriyet yaşayan kadınlar daha fazla mağdur olacak. Bunu da 2002 seçimlerinde, kapı kapı dolaşan gecesini gündüzüne katan kadınların desteğiyle, kadınların alın teriyle iktidar olan AKP yapacak. Bugün toplumdaki karşılığı yüzde 2’yi bile zor bulan bir anlayışın desteğini alabilmek için, milyonlarca kadının yaşam hakkını bile feda edecek. İktidar kadınların gücünün farkında değil. Kadınlar, haklarının pazarlık unsuru yapılmasını affetmeyecek. İktidar, tabanını istediği her konuda ikna edeceğini düşünüyor ama bu kez yanılacak.”

Kadınların hakları masaya yatırıldı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, AKP ve YRP’nin kadınların insan haklarını masaya yatırdığını söyledi. “İstanbul Sözleşmesi’nde yaşadığımız gibi kirli bir pazarlığın döndüğü noktadayız” ifadesini kullanan Güllü şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine karşı çıkan kişilerle kadınların insan haklarını pazarlık aracı yapmak acı verici ama buna karşı sessiz kalmak bunu kabullenmektir.”