2015: Fark belediyeye/2020: Fark devlete

Yeni inşaatlarda kat sayısını sınırlayan, imar alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. TBMM’ye sunulan teklif hakkında açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada herhangi bir parselin imar planı üzerinde değişiklik yapıldığında buradaki değer artışının kamuya geçeceğini söyledi.

‘ARAZİNİN DEĞER FARKI KAMUYA GEÇECEK’

Muş, “Değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. Ancak talep olması halinde ada bazlı plan değişiklikleri yapılabilir. Ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecek” diye konuştu.

Parsel bazlı imar değişikliğinde ortaya çıkacak bir değer artışı olursa yani söz konusu arazi üzerinde örneğin 5 kat izni varken bu izin 10 kata çıkarılırsa haliyle arazi daha değerli bir hale gelecek. İşte burada arazinin değer farkı kamuya geçecek.

2015: RANT VERGİSİ’NDE PAY BELEDİYEYE

Oysa ki 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından ortaya konan Rant Vergisi paketi değer artışları payının belediyeye bırakılmasını öngörüyordu. Başbakan Ahmet Davutoğlu 14 Ocak 2015 tarihinde Kamuda Şeffaflık Paketi kapsamında belediyelerin imar planı değişikliklerinden pay alacağını açıklamıştı.

‘YÜZDE 40-60 ARASI BİR PAY’

Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: İmar kanunu ile 3 temel husus gelecek. İmar uygulamaları adil ve hızlı olacak. Bu konudaki her gecikme mağduriyete neden oluyor. İmar planı değişiklikleri sonucu değer artışından belediyelerin pay almasını sağlayacak. Bu değer artış payından belediyelere sosyal dayanışma kentsel dönüşüme aktarılacak.

Davutoğlu’nun verdiği bilgilere göre imar planında değişiklik yapıldığında bu arazinin değerini artırıyorsa değer artışı üzerinden Belediye Meclisi’nce yüzde 40-60 arası bir pay alınacaktı.

Kamuoyunda Rant Vergisi olarak bilinen düzenleme daha sonra rafa kaldırılmıştı. Rant Vergisi’nin bir kısmının kentsel dönüşüm için kullanılacağı ifade ediliyordu.

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