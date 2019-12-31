2019 ABD Kongresi İçin Zor Bir Yıl Oldu

Aralarında rekor sayıda kadınla etnik ve dini azınlık gruplarından üyelerin bulunduğu 435 milltvekili ve 100 Senatör, 2019 yılının ilk günlerinde yemin edip alkışlarla göreve başlasa da bu olumlu hava uzun sürmedi. Siyasi kutuplaşma yüzünden yıl boyunca açmaza giren Kongre, son aylarda da Başkan Donald Trump’ın azil sürecine odaklandı. Sürecin yoğunluğuna rağmen, Kongre 2019’un son günlerinde önemli yasalara imza atmayı başardı.

2019 yılı Kongre için böyle başladı. Daha doğrusu başlayamadı. Hükümetin yeni bir rekora imza atarak 35 gün kapalı kalması, Washington siyasetine yeni girenleri çok şaşırttı.

Demokrat Katie Porter, “Alışma dönemi olmadı. 3 Ocak’ta yemin ettik ve sadece birkaç saat sonra hükümetin açılması için oylama yapmaya başladık,” şeklinde konuşmuştu.

Ancak hükümet Ocak sonuna kadar kapalı kaldı. Ve bu yüzden, başkanın geleneksel Birliğin Durumu konuşması Şubat’a ertelendi.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın, Senato’daysa Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu bir sistemde bu sözlerin gerçekleşmesi çok zor.

Amerikan Üniversitesi’nden Capri Cafaro, “Herkes suçu başkasına atıyor. Sonuç olarak süreç tıkanıyor ve Amerikan halkının görmeyi umduğu siyasi ilerleme sağlanamıyor,” diyor.

Aralık ortasına kadar, Kongre sadece 90 yasa tasarı kabul ederek, modern tarihteki en az üretken yıllardan birine imza attı. Kabul edilen 90 yasadan çoğu da, ABD postanelerini yeniden adlandırmak gibi fazla önemli olmayan sorunlarla ilgiliydi.

George Washington Üniversitesi’nden Steven Billet, çok sayıda yasa tasarısı önerildiğini, ancak devamının getirilmediğini söylüyor: “Sadece orada oturup hiçbir eylemde bulunmamaları, felsefe farklılıklarından ve bölünmelerden kaynaklanıyor. Ülkedeki durum Kongre’ye yansıyor ve elbette herkes önümüzdeki seçimlere odaklanmış durumda.”

Bu yıl Kongre’deki çözümsüzlüğü körükleyen gelişmelerden biri de, Başkan Trump’ı hedef alan azil oturumları oldu.

Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Jerrold Nadler, “Amerika’da hiçbir Başkan diktatör olamaz,” şeklinde konuşmuştu.

Uzmanları şaşırtan gelişmeyse, Temsilciler Meclisi ve Trump’ın, Meksika ve Kanada’yla dev bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşması oldu.

Georgetown Üniversitesi’nden Michele Swers, “Trump hala başkan ve eğer siyasi ilerleme istiyorsanız, başkanla birlikte çalışmanız gerekiyor. Siyasetçiler, sıradan vatandaşlara göre daha pragmatik davranabilir. Çünkü sonuçta o yasayı geçirmeleri gerektiğini bilirler,” şeklinde konuşuyor.

Göçmenlik, sağlık sigortası ve silah kontrolu, bu yıl çıkmaza giren yasa tasarıları arasındaydı.

Ancak yine de, yıl sonu kabul edilen bütçe yasası, silah güvenliği araştırmasına ve sınır duvarı inşasının bir kısmına kaynak ayırırken, tütün satın alma yaşını 21’e çıkardı.

Uluslararası alandaysa 2019, Hong Kong’ta insan haklarını ve özerkliği destekleyen yeni yasaların kabul edildiği bir yıl oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bu yasayı imzaladığı için başkana minnettarız.”

Buna ek olarak, Uygur İnsan Hakları Sözleşmesi de, Kongre’nin her iki kanadında kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyesi Chris Smith, “Uygurlar’ın ve Çin’de yaşayan diğer grupların, kültürel soykırıma ve zulme uğramalarına bir daha asla izin vermemeliyiz,” diyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’ya askeri teçhizat satışını yasaklama çabaları başkanın vetosu yüzünden başarısız oldu. Aynı şekilde, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri politikasına ABD desteğini sona erdirme girişimi de başkanın engeline takıldı.

Washington’un 2020 seçimlerine odaklanmaya başladığını hatırlatan uzmanlar, Kongre’deki üretken dönemin Ocak ayında sona erebileceğini söylüyor.